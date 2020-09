La Luna si sta arrugginendo, ma non sappiamo di preciso perché (Di lunedì 7 settembre 2020) (immagine: Getty Images)A oltre 50 anni dall’Apollo 11 la Luna continua a celare molti misteri. Analizzando i dati raccolti dal Moon Mineralogy Mapper (o M3) dell’orbiter indiano Chandrayaan-1, gli scienziati hanno appena scoperto che sulla superficie del nostro satellite ci sarebbe della ruggine, per la precisione dell’ematite. Peccato che non dovrebbe essere possibile in assenza di acqua liquida e ossigeno, indispensabili per l’ossidazione del ferro contenuto nelle rocce Lunari. La sconcertante rivelazione, insieme a una possibile spiegazione, è pubblicata sulle pagine di Science Advances. Ruggine Lunare L’ematite è un ossido di ferro (Fe2O3), una molecola che si forma in un processo di ossido-riduzione cioè una reazione in cui un elemento perde elettroni (si ossida) a favore di un ... Leggi su wired

