Il coronavirus non è uno scherzo. E i negazionisti producono un danno alla salute collettiva (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Covid non è uno scherzo o un'invenzione, ma una pandemia feroce e pericolosa che ha fatto al 6 settembre 2020 871.166 morti, dei quali 221.111 in Europa e 35.534 in Italia, mentre i contagi accertati ammontano a 26.468.031 nel mondo, 4.460.549 in Europa e 276.338 in Italia. Si tratta di una sfida globale inedita e ardua, che richiede la convergenza degli intenti e degli sforzi a livello globale. Occorre adottare modelli di comportamento e misure di sicurezza che siano rigorosamente identificate e seguite senza deroghe. Come sappiamo, la reazione degli Stati ha lasciato in linea di massima molto a desiderare. Basti ricordare che la corsa al vaccino sta avvenendo senza riguardo per la necessità di condividere informazioni e ricerca in modo tale da rendere ottimale l'investimento e più efficace l'attività volta al suo ...

Coronavirus, Conte firma il nuovo Decreto del presidente del Consiglio: cosa cambia da lunedì 7 settembre

Entrerà in vigore domani, lunedì 7 settembre, il nuovo DPCM, firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, attraverso il quale il Governo proroga i divieti già fissati lo scorso 10 agosto. Il d ...

Briatore, sto bene,spero presto fine isolamento

MILANO, 07 SET - Flavio Briatore si dice in "superforma, pronto per ripartire", in attesa di guarire dal coronavirus e lasciare l'isolamento domiciliare nella residenza milanese dell'amica Daniela San ...

