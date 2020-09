Fine della fuga per l'orso M49: catturato dopo 42 giorni di latitanza (Di lunedì 7 settembre 2020) dopo 42 giorni di fuga, l’orso M49 - noto anche come Papillon - è stato catturato in Trentino. L’animale è fuggito per due volte in un anno dal recinto del Casteller, l’ultima a Fine luglio. Lo rende noto il Corpo forestale del Trentino precisando che l’operazione è stata portata a termine nella zona del Lagorai, dove l’orso si trovava nell’ultimo periodo, mediante una trappola a tubo già utilizzata in passato per lo stesso esemplare.La fuga rocambolesca di Papillon è sta seguitissima: l’animale sembrava proprio non voler tornare in gabbia. Ad agosto, dopo la seconda fuga, è riuscito a liberarsi anche del radiocollare che ne registrava ... Leggi su huffingtonpost

UNHCRItalia : Chiediamo lo sbarco immediato di 27 persone soccorse e bloccate a bordo della nave cargo Maersk #Etienne da oltre u… - astro_paolo : Ho scattato questa foto alla fine della #Expedition27. La conservazione delle memorie degli artefatti spaziali si c… - ilfoglio_it : Fine della conversazione. Faccine, punteggiatura, premesse e scuse. Il dialogo è diventato così sfiancante che abbi… - RSIstile : TI OSPITO IO PAPILLON! proteggere i latitanti mi è sempre piaciuto. ?? - occhiodimercato : @BeppeMarmotta Situazione delicata: sul lato economico non dovrebbero esserci problemi (attorno ai 2.5/3M annui), m… -

Ultime Notizie dalla rete : Fine della Fine della conversazione Il Foglio La ristrutturazione del debito, varco per la povertà irreversibile

La ristrutturazione del debito italiano servirebbe anche come esperimento, utile a dimostrare come riportare la qualità della vita media italiana a fine anni ‘40: abbassando le aspettative della ...

I ‘Giganti del mare’, l’epopea di trabocchi e traboccati dall’Abruzzo alla Puglia

Presentato all’expo Ecomob di Pescara reportage alla scoperta delle antiche macchine da pesca lungo la costa adriatica Viaggio in barca a vela e riprese al via da Giulianova il 12 settembre, arriv ...

La ristrutturazione del debito italiano servirebbe anche come esperimento, utile a dimostrare come riportare la qualità della vita media italiana a fine anni ‘40: abbassando le aspettative della ...Presentato all’expo Ecomob di Pescara reportage alla scoperta delle antiche macchine da pesca lungo la costa adriatica Viaggio in barca a vela e riprese al via da Giulianova il 12 settembre, arriv ...