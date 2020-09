Everton, James Rodriguez firma e ritrova Carlo Ancelotti (Di lunedì 7 settembre 2020) James Rodrgiuez è un nuovo giocatore dell’Everton. Il club inglese ha chiuso la trattativa per portare tra le proprie fila l’ormai ex Real Madrid che ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno a discrezione del club. Il giocatore riabbraccia così Carlo Ancelotti, tecnico che lo aveva voluto ai blancos e grazie al quale nella prima stagione si mise in luce con tredici gol nella Liga che lo portarono a vincere il premio di miglior centrocampista del campionato. Leggi su sportface

