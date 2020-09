Djokovic, il novax, si scusa per il gesto inqualificabile: 'Mi sento triste', ma è troppo tardi (Di lunedì 7 settembre 2020) Le scuse sono arrivate in serata su Instagram: "Tutta questa situazione mi ha lasciato davvero triste e vuoto", ha scritto sui social. A fare ammenda è Novak Djokovic, il numero uno al mondo del ... Leggi su globalist

globalistIT : - _riccardo_dm : @apclick Djokovic ha perso credibilità quando si è detto negazionista del COVID, novax e ha organizzato un torneo a… - erbazz0ne : i novax che difendono djokovic pensando che la sua carriera verrà distrutta per aver parlato contro la “dittatura sanitaria” ???????? - MatteoDaRe : RT @Lollocasa92: Novax Djocovid è un’omicida e va fermato a vita. Per il bene dello Sport. #Djokovic #tennis #USOpen2020 #COVID?19 - Lollocasa92 : Novax Djocovid è un’omicida e va fermato a vita. Per il bene dello Sport. #Djokovic #tennis #USOpen2020 #COVID?19 -