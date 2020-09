Direzione Pd vota per il Sì al referendum. Zingaretti: "Abbiamo pagato un prezzo per la salvezza della Repubblica" (Di lunedì 7 settembre 2020) La Direzione nazionale del Partito democratico approva la proposta del segretario Nicola Zingaretti di votare Sì al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari del 20-21 settembre prossimi. La Direzione dem ha fatto passare a larga maggioranza, con votazione online, la proposta del segretario. 188 i voti favorevoli e 18 i contrari, 8 gli astenuti, mentre 11 non hanno partecipato al voto. referendum taglio parlamentari, Di Maio: 'I veri populisti sono i sostenitori del NO' "Usano la bugia della rappresentanza compromessa per tenersi stretto il loro status di privilegiati" Con voto separato la Direzione Pd ha approvato la relazione di ... Leggi su blogo

