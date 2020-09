DAYDREAMER, anticipazioni puntata di sabato 12 settembre 2020 (Di lunedì 7 settembre 2020) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di sabato 5 settembre 2020:Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 8 settembre 2020Can arriva arrabbiato negli uffici di Enzo Fabbri ma non può incontrare l’affarista di persona perché si è nascosto! Emre ha una dura lite con Aylin, sotto gli occhi di tutti in azienda. Sanem vuole chiarirsi con Emre, il quale le dice che caccerà Aylin dall’azienda se anche se ne andrà. La ragazza dovrà anche affrontare la gelosia per Ceyda, che sembra voler conquistare Can. Muzaffer e Osman chiamano un’agenzia e Osman riceve una convocazione per un colloquio, ma la mattina in cui deve ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni La trama di #sabato #12settembre - cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno stasera su Canale 5 con tre nuove puntate: le anticipazioni… - Notiziedi_it : DayDreamer debutta in prima serata e si prepara alla sfida a Mara Venier: anticipazioni 7 settembre - Novella_2000 : Mediaset fa un regalo ai fan e manda in onda Daydreamer ANCHE DI SERA! - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 12 settembre: il ricatto di Emre -