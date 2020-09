Covid, professoressa muore in diretta Zoom davanti agli studenti (Di lunedì 7 settembre 2020) Covid, la professoressa muore davanti agli studenti in diretta su Zoom Paola de Simone, professoressa argentina di origini italiane, è morta a 46 anni davanti alla sua classe di studenti in diretta su Zoom. La professoressa insegnava all’Universidad Argentina de la Empresa (EAU) e aveva contratto il Coronavirus. Durante la lezione su Zoom, la donna è collassata sotto lo sguardo sconvolto degli studenti. Come spiega un quotidiano locale, la donna avrebbe subito un evento cardiovascolare acuto. Poco prima di collassare, la professoressa aveva spiegato ai suoi alunni di essere malata e ... Leggi su tpi

