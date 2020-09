Covid e scuola, Grimaldi (LUV): “Pediatri e medici di base non possono sostenere tutto da soli” (Di lunedì 7 settembre 2020) “L’Assessorato alla Sanità continua ad attaccare Speranza ma siamo stati la Regione che, nelle ultime settimane, ha fatto meno tamponi tra quelle a parità di popolazione, e questo è un dato che ci preoccupa molto” – sono le parole di Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Regione, a margine della Commissione IV, dedicata all’informativa della Giunta regionale sulle iniziative da adottare per fronteggiare l’emergenza Covid nei mesi autunnali.“Capiamo che un piano autunnale di contrasto al Covid è un documento estremamente complesso – commenta Grimaldi – ma dall’informativa odierna appare evidente che ci sono ritardi e punti che non ci tranquillizzano: gli hot spot previsti per un servizio di tampone rapido ci paiono in ... Leggi su nuovasocieta

