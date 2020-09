Coronavirus, rallentano ancora i contagi ma crolla il numero dei tamponi (Di lunedì 7 settembre 2020) rallentano ancora i contagi, ma scende ancora - e di molto - il numero dei tamponi. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della salute. I numeri, in pratica, confermano l'andamento di ieri, con i nuovi casi ancora in calo (1.108), così come i test effettuati (quasi 25mila in meno rispetto a ieri, ma oltre 500mila rispetto ai dati di sabato). Aumentano invece i morti nelle 24 ore in esame (12), così come ricoveri e terapie intensive. A preoccupare alcuni focolai, in particolare quello di La Spezia, dove ieri si sono registrati 67 casi di positività e due decessi.Cluster anche a Palo del Colle (Bari), dove ci sarebbero 24 casi di positività, tra cui alcuni giovani. Sempre nel Barese, a Bitonto, è stato chiuso il Comando ... Leggi su ilfogliettone

