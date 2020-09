Coronavirus, 43 casi in Puglia: nel Foggiano 14 nuovi positivi e una vittima (Di lunedì 7 settembre 2020) Sono 43 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid, registrati oggi in Puglia. Come evidenzia il bollettino epidemiologico diramato dalla regione Puglia, 22 casi sono stati accertati nella ... Leggi su foggiatoday

