Contributi senza pensione, ho diritto al rimborso? (Di lunedì 7 settembre 2020) Uno dei crucci maggiori dei lavoratori italiani è quello per i Contributi versati che non hanno dato luogo ad una pensione. Quello che ci si chiede è "che fine fanno se la pensione non me la danno?". Sono molti, infatti, i lavoratori che pur avendo versato regolarmente Contributi per alcuni anni, si sentono rispondere dall'INPS che il diritto al pensionamento non si è raggiunto. Che fare allora? Si ha diritto ad un rimborso oppure no? Contributi senza pensione Un lettore scrive per chiedere: Ho versato 12 anni di Contributi poi è sopraggiunta invalidità e ho dovuto smettere di lavorare. Oggi che ho raggiunto i 67 anni, però, l'INPS dice ...

