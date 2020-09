CIR, controllata KOS vende Medipass a DWS (Di lunedì 7 settembre 2020) (Teleborsa) – Il Gruppo CIR annuncia che la controllata KOS ha siglato un accordo vincolante per la vendita del 100% di Medipass a Inframedica, società indirettamente e interamente controllata da DWS Alternatives Global Limited che gestisce il fondo Pan-European Infrastructure III. Mediapass è fra i leader nella fornitura di servizi per cure oncologiche e nella diagnostica avanzata per immagini in Italia e nel Regno Unito. Prima dell’esecuzione della cessione, KOS riacquisterà da Medipass le sue controllate indiane (Clearmedi Healthcare Private LTD, Clearview Healthcare Private LTD). L’enterprise value concordato è pari a 169,2 milioni e l’equity value è stimabile in circa 103 milioni, al netto dell’esborso sostenuto da KOS per l’acquisto delle ... Leggi su quifinanza

