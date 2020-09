Can Yaman e Mara Venier: scontro in televisione (Di lunedì 7 settembre 2020) Daydreamer – Le ali del sogno è la soap opera turca con il bel Can Yaman, mentre invece Domenica In è l’amata trasmissione di Mara Venier. Quello che si domandano tutti è chi avrà la meglio Domenica! DayDreamer – Le Ali del sogno è la soap opera con Can Yman che sta spopolando su canale 5. La soap con il ritorno di Uomini e Donne deve necessariamente spostarsi. InfattiArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Cinzy08_ : Povere illuse ancora nn accettano che il successo di Daydreamer in Italia è grazie a Can Yaman... Lo sappiamo che l… - louissbraverj : RT @grupposupporto: per voi IN ORGINALE l’italiano perfetto di Can Yaman per benedirvi tutti ???? #daydreamer - AgnesePietrare1 : @Lucia19286384 @Marisabasile16 @canyaman1989 @ozge_can_yaman Si c'era tutto,io lo capisco,si è innamorato per la pr… - whichismarti : RT @grupposupporto: per voi IN ORGINALE l’italiano perfetto di Can Yaman per benedirvi tutti ???? #daydreamer -