Belen Rodriguez video ufficiale con Antonino Spinalbese (Di lunedì 7 settembre 2020) Bersaglio preferito dai paparazzi Belen Rodriguez ha dato smacco alla categoria anticipando ogni possibile scoop e pettegolezzo sulla sua vita privata. La showgirl argentina cosciente d’essere continuamente presa di mira ha pubblicato su Instagram una storia dove si mostra a cena con degli amici ma soprattutto con il suo nuovo amore l’hair stylist Antonino Spinalbese. Come sappiamo i due si sono conosciuti questa estate appena dopo che Belen aveva chiuso il suo breve flirt con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi con cui era stata avvistata a Capri. Oggi la Rodriguez conferma che la sua liason con il giovane parrucchiere va alla grande ed è seria, per questo non vuole che venga manipolata dalla stampa scandalistica. A taggare Spinalbese sul ... Leggi su quotidianpost

MondoTV241 : Belen Rodriguez a cena con Antonino Spinalbanese, e lancia una frecciatina a Stefano (VIDEO) #belen - StefaniaStefyss : RT @rosette77293245: “ Can Yaman nel cuore dei telespettatori italiani . ... #CanYaman ha conquistato il cuore dei telespettatori da prota… - StefaniaStefyss : RT @rosette77293245: “ L’autunno per #CanYaman, almeno qui in Italia, si prospetta comunque caldo: mentre va in onda la seguitissima “Daydr… - CY_supporting11 : RT @rosette77293245: “ Can Yaman nel cuore dei telespettatori italiani . ... #CanYaman ha conquistato il cuore dei telespettatori da prota… - GossipItalia3 : Belen Rodriguez: la showgirl esce allo scoperto con la nuova fiamma #gossipitalianews -