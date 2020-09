Anticipazioni Uomini e Donne 8 settembre: Gemma si è fatta il lifting o no? (Di lunedì 7 settembre 2020) Anticipazioni Uomini e Donne 8 settembre: i fan del dating – show di Maria De Filippi sono in spasmodica attesa perché questo pomeriggio, come sempre alle 14.45 su Canale 5, ricomincerà dopo la pausa estiva. Lo studio sarà rinnovato in base alle nuove norme anti – Covid, ma il pubblico tornerà. Come dicono gli spoiler, a tenere banco anche domani sarà il presunto lifting a cui si sarebbe sottoposta la storica dama del Trono Over Gemma Galgani. Sarà vero? La diretta interessata risponderà. Se l’ha fatto, ci chiediamo se questa decisione sia dovuta al desiderio di ringiovanire per piacere di più al suo baby-cavaliere Nicola Vivarelli, che come è arcinoto ha solo 26 anni. Infatti Gemma ha ... Leggi su pianetadonne.blog

blogtivvu : Gemma Galgani, lifting a Uomini e Donne: quanti anni ha la dama torinese? ? ?? Le anticipazioni della prima puntata… - IncontriClub : Uomini e Donne, anticipazioni oggi, puntata 7 settembre 2020 (Video) - zazoomblog : Uomini e Donne Trono Over anticipazioni oggi 7 settembre: Gemma contro Sirius - #Uomini #Donne #Trono… - gossipblogit : Uomini e Donne, anticipazioni oggi, puntata 7 settembre 2020 (Video) - toysblogit : Uomini e Donne, anticipazioni oggi, puntata 7 settembre 2020 (Video) -