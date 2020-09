Ansu Fati, il nuovo record siglato con la maglia della Spagna (Di lunedì 7 settembre 2020) Ansu Fati è il giocatore più giovane ad aver segnato con la maglia della Spagna. Aggiornato il libro dei record del talento del Barcellona Ansu Fati continua a stupire gli amanti del calcio e i cacciatori di talenti. La giovanissima stella del Barcellona, che ha già segnato in Champions League (tanto per dirne una), ha aggiornato il libro dei record della Nazionale spagnola. Grazie alla rete segnata ieri sera nel match di Nations League contro l’Ucraina è diventato il più giovane ad andare in gol con la maglia della Roja: all’età di 17 anni e 311 giorni. Ansu Fati ha battuto il ... Leggi su zon

