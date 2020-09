Ansu Fati gioiello da record con un futuro da top player davanti (Di lunedì 7 settembre 2020) Ogni anno sbocciano nuovi talenti nelle parti più disparate della Terra, con tanti giovani campioni che cominciano a farsi vedere nel Mondo degli adulti. Ma il calcio è spietato, con molti che arrivati alle prime squadre non riescono ad emergere e si perdono non riuscendo ad esprimere appieno le loro capacità. Non sembra questo però il destino del giovane spagnolo Ansu Fati, che sta bruciando le tappe, dimostrando di essere in assoluto uno dei migliori nuovi prospetti a livello mondiale. Ansu Fati gioiello da record si potrebbe dire, con il calciatore del Barcellona che in Nations League ha stabilito altri primati dopo averne già realizzati molti contro il proprio club. Il futuro sembra essere tutto dalla sua parte, con molti che lo ... Leggi su sport.periodicodaily

amadoit__ : Ansu Fati is ridiculous - paninicromos : Ansu Fati ?????? - RafaelLamelasjr : Impresionante Ansu Fati. - EvanzxsMyke : RT @RafaelH117: Ansu Fati. - YMWNP27 : Ansu Fati ???? -