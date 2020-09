7 settembre: in Fvg 470 positivi (+3) e 11 nuovi contagi (Di lunedì 7 settembre 2020) Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 470 (3 più di ieri). Quattro pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 16 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 11 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.934: 1.495 a Trieste, 1.254 a Udine, 872 a Pordenone e 300 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.115, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 442. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia. Leggi su udine20

