Viterbese, ancora un positivo al Covid-19: attività della squadra sospese (Di domenica 6 settembre 2020) La Viterbese ha esercitato un’ulteriore caso di positività al Covid-19 ancora un caso di positività al Covid-19 in casa Viterbese. Il club ha comunicato che ora sono 5 le persone ad aver contratto il Coronavirus. «La U.S. Viterbese 1908 comunica che i test molecolari (tamponi) effettuati nella giornata di sabato 5 settembre hanno riscontrato una ulteriore positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Le cinque persone che al momento risultano positive si trovano in isolamento domiciliare sotto la supervisione dello staff medico e in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali. L’attività della squadra, pertanto, è da considerarsi ... Leggi su calcionews24

giannifonghini : La Treccani, Viterbo e le carte da gioco. Ero ancora uno studente ginnasiale quando feci questa scoperta grazie a R… -

Ultime Notizie dalla rete : Viterbese ancora Viterbese, ancora un positivo al Covid-19: attività della squadra sospese Calcio News 24 Viterbese, ancora un positivo al Covid-19: attività della squadra sospese

Ancora un caso di positività al Covid-19 in casa Viterbese. Il club ha comunicato che ora sono 5 le persone ad aver contratto il Coronavirus. «La U.S. Viterbese 1908 comunica che i test molecolari (ta ...

Coronavirus Lazio, 158 nuovi casi: 108 a Roma. "Ancora prevalenti i positivi da rientro"

"Su quasi 12 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 158 casi, di cui 108 a Roma, e un decesso. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna". Lo riferisce l'ass ...

Ancora un caso di positività al Covid-19 in casa Viterbese. Il club ha comunicato che ora sono 5 le persone ad aver contratto il Coronavirus. «La U.S. Viterbese 1908 comunica che i test molecolari (ta ..."Su quasi 12 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 158 casi, di cui 108 a Roma, e un decesso. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna". Lo riferisce l'ass ...