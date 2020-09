Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2020 ore 08:30 (Di domenica 6 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 6 SETTEMBRE 2020 ORE 09.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO GLI SPOSTAMENTI SONO MINIMI, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A12 Roma-TARQUINIA PER LA NEBBIA A BANCHI TRA Roma-FIUMICINO E CERVETERI, CHE RIDUCE LA VISIBILITA’ A 100 METRI IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA Roma-VITERBO PER RIPRISTINARE LA LINEA IN SEGUITO AI DANNI PROVOCATI DAL MALTEMPO DEL 1° SETTEMBRE, RESTERÀ SOSPESA SINO AL 6 SETTEMBRE LA CIRCOLazioNE FERROVIARIA TRA LE STAZIONI DI VITERBO PORTA FIORENTINA E ORTE SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI, IL DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT RESTIAMO ... Leggi su romadailynews

