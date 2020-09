Pesca, stop di 30 giorni da Brindisi a Napoli (Di domenica 6 settembre 2020) stop al pesce fresco a tavola per l’avvio del fermo Pesca dal 7 settembre che porta al blocco per 30 giorni consecutivi delle attività della flotta italiana dallo Ionio al Tirreno, nel tratto di costa che va da Brindisi a Napoli e che comprende Puglia, Basilicata, Calabria e Campania, andando ad aggiungersi al divieto già attivo nel tratto da San Benedetto del Tronto a Termoli, dove si tornerà a mare il 15 settembre. A darne notizia è Coldiretti ImpresaPesca nel sottolineare che è ripresa invece la Pesca nel tratto dell’Adriatico da Trieste ad Ancona e da Manfredonia a Bari dove i pescherecci erano stati costretti a rimanere in porto già dal 31 luglio. “Come lo scorso anno – si legge in una nota – ... Leggi su ildenaro

Pesca, stop di 30 giorni da Brindisi a Napoli

Stop al pesce fresco a tavola per l'avvio del fermo pesca dal 7 settembre che porta al blocco per 30 giorni consecutivi delle ...

Stop al pesce fresco a tavola per l'avvio del fermo pesca dal 7 settembre che porta al blocco per 30 giorni consecutivi delle ...

Stop al pesce fresco a tavola per l'avvio del fermo pesca dal 7 settembre che porta al blocco per 30 giorni consecutivi delle ...Stop al pesce fresco a tavola per l'avvio del fermo pesca dal 7 settembre che porta al blocco per 30 giorni consecutivi delle ...