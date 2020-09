Inter, bilancio in rosso: pesa l’effetto Coronavirus (Di domenica 6 settembre 2020) bilancio Inter in rosso Tutte le società di calcio, dovranno fare i conti con bilanci non proprio positivi. La quasi totalità dei club, tra cui l’Inter, dovranno fare i conti con un bilancio in rosso, legato a gran parte all’impatto del Coronavirus che ha tolto alle società introiti importanti come quelli dai biglietti dello stadio. “L’approvazione del prossimo bilancio da parte dell’assemblea degli azionisti non è ancora all’orizzonte e i conti finali dell’esercizio 2019-20 non sono stati ancora chiusi, ma tra i motivi che hanno spinto Suning a tirare la cinghia sul mercato c’è il passivo con il quale verrà chiusa la scorsa stagione. Diciamolo subito a ... Leggi su intermagazine

Le sirene dei top club non spaventano l'Inter, che ha già preso la sua decisione e rassicurato gli agenti del ragazzo: l'intenzione di Suning è puntarci ancora ...

Primo proverbio del mattino: mai fidarsi delle apparenze. E le apparenze accreditate dal calcio-mercato post Covid finora segnato solo dal gran numero di accreditati allenatori toscani a spasso (in ri ...

