GP Italia, Gasly: "Vittoria incredibile, non riesco a crederci" (Di domenica 6 settembre 2020) ROMA - " E' incredibile, non mi rendo neanche conto di quello che è successo. E' stata una gara davvero folle e alla fine siamo riusciti a sfruttare al massimo la bandiera rossa" . Sono le parole di ... Leggi su corrieredellosport

SkySportF1 : ?? PAZZESCA VITTORIA DI GASLY A MONZA ?? ?? GP D'ITALIA ???? CLAMOROSO? Podio inedito: 2° Sainz, 3° Stroll I risultati ?… - ilpost : Pierre Gasly ha vinto il Gran Premio d’Italia di Formula 1 - savssh : RT @fishingwithaR18: Solo, incredulo, seduto sul gradino più alto del podio con un trofeo che mai avrebbe immaginato di sollevare oggi e co… - francescoAdd10 : RT @SkySportF1: ?? PAZZESCA VITTORIA DI GASLY A MONZA ?? ?? GP D'ITALIA ???? CLAMOROSO? Podio inedito: 2° Sainz, 3° Stroll I risultati ? https:/… - MrSaTeKiiii : RT @SkySportF1: ?? PAZZESCA VITTORIA DI GASLY A MONZA ?? ?? GP D'ITALIA ???? CLAMOROSO? Podio inedito: 2° Sainz, 3° Stroll I risultati ? https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Gasly

Chissà se Pierre Gasly ha anche una dedica particolare per Helmut Marko, l’uomo che lo retrocesse dalla Red Bull per rimetterlo in Toro Rosso (oggi Alpha Taury). Gasly ha vinto a Monza il primo GP del ...L’ordine d’arrivo, la classifica piloti e costruttori, le foto i video e gli highlights con le immagini Tv di Sky Sport F1 del Gran Premio d’Italia di Formula 1 2020 che si è corso oggi sul tracciato ...