Gigi Simoni è morto malattia e causa morte dell'allenatore. Chi era Nato a Crevalcore (Bologna) il 22 gennaio 1939 Gigi Simoni, morto oggi all'età di 81 anni, è uno degli allenatori più conosciuti ed apprezzati del calcio italiano degli ultimi 30 anni. Il suo nome, nonostante una lunga carriera da calciatore e da allenatore ("specializzato" in promozioni dalla serie B alla serie A) resterà indelebilmente legato nella storia degli sportivi all'Inter di Ronaldo del presidente Moratti con cui ha vinto la Coppa Uefa nella stagione 1997-1998. Gigi Simoni, la malattia Il mondo del calcio piange la scomparsa di ...

