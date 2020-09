F1, ufficiale: la Renault diventerà Alpine con Alonso alla guida (Di domenica 6 settembre 2020) ROMA - Ora è ufficiale. Il Gruppo Renault ha annunciato che a partire dalla prossima stagione di Formula 1 la scuderia si chiamerà Alpine F1 Team e non più Renault DP World F1 Team. La novità per il ... Leggi su corrieredellosport

La novità per il 2021 coinciderà anche con il ritorno di Fernando Alonso dopo tre anni, che guiderà la nuova vettura del gruppo francese ROMA - Adesso è ufficiale. Il Gruppo Renault ha annunciato che ...Questa mossa è un modo per rilanciare il marchio Alpine, mentre quello Renault resterà nel giro della Formula 1 continuando a fornire i motori. Una scelta interna della "famiglia" Renault, che non vuo ...