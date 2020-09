Daniel Maldini: «È stato bellissimo giocare e segnare a San Siro» (Di domenica 6 settembre 2020) Daniel Maldini ha parlato ai canali ufficiali del Milan dopo l’amichevole vinta contro il Monza. Le sue parole Daniel Maldini, figlio dell’ex capitano del Milan Paolo, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dopo la vittoria in amichevole contro il Monza. Le parole del classe 2001. EMOZIONI – «È stato bellissimo giocare a San Siro, anche senza tifosi, in una partita così bella. Poi fare gol ha migliorato ovviamente ancora di più la serata, con tanto di vittoria finale… Noi giocatori del settore giovanile cerchiamo di dimostrare quanto valiamo anche in prima squadra, diamo sempre il massimo in campo. Ibrahimovic? È bravissimo, in campo ti aiuta e parla sempre. È molto importante ... Leggi su calcionews24

