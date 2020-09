Cuneo, tragedia sul lavoro: salgono a due le vittime del silos (Di domenica 6 settembre 2020) Il 3 settembre a Cuneo si è verificata la tragedia del silos dove un operaio era morto cadendo dal silos. A tre giorni di distanza muore anche suo fratello. Lo scorso giovedì 3 settembre, a Cuneo si è registrata una vera e propria tragedia sul lavoro. Infatti due fratelli erano caduti in un silos alto … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Francesco Gennero non sa che suo fratello Davide non ce l’ha fatta, è morto tra le braccia del papà. Avrebbe dato la vita per salvarlo in quel maledetto silos, giovedì mattina, dove si è consumata la ...Non ce l’ha fatta neanche Francesco. Per due giorni tutti a Cavallermaggiore hanno sperato che almeno lui potesse salvarsi, dopo l’incidente sul lavoro accaduto giovedì mattina, quando si è sentito ma ...