Covid, altri 1.297 casi e 7 morti (Di domenica 6 settembre 2020) (Adnkronos) – Sono stati 1.297 i nuovi contagi e 7 morti da ieri per . E’ quanto riporta il bollettino del ministero della Salute, pubblicato sul sito della Protezione Civile. Crescono i ricoveri in terapia intensiva, sono stati 133, 12 in più di ieri. Scendono però i tamponi che sono stati 76.856 tamponi nelle ultime 24 ore, 30.802 in meno di ieri. Dall’inizio dell’emergenza si contano 35.541 vittime e 277.634 casi totali.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

I nuovi casi di positività al Coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati 1.297 (389 in meno rispetto ai 1.695 di ieri). E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della ...

Coronavirus, per molti è meglio non pensarci?

Qual è il modo migliore per non farsi travolgere dall’incertezza? Ignorarla. I segnali del dopo primo lockdown non ci portano all’ottimismo per il futuro Qual è il modo migliore per non farsi travolge ...

