Congedo paternità obbligatorio per tre mesi: la proposta del Pd (Di domenica 6 settembre 2020) La proposta del Pd sul Congedo di paternità: misura obbligatoria per 3 mesi con i soldi del Recovery Fund. ROMA – La proposta del Pd sul Congedo di paternità. Il Nazareno ha proposto un aumento della misura da 7 giorni a 3 mesi con il provvedimento sostenuto dai soldi del Recovery Fund. Un’idea che è partita dai democratici per dare maggiore libertà alle donne. Per arrivare al via libera del Governo, i dem hanno pensato anche ad una retribuzione più alta durante i periodi di Congedo parentale facoltativo. Ad oggi lo stipendio è del 30% con il partito guidato da Zingaretti che sta valutando la possibilità di alzare questo limite. Le proposte del Pd Il Partito Democratico sta lavorando ad un ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Congedo paternità obbligatorio per tre mesi: la proposta del Pd - ArturoSticaz : RT @LorenaLVilla: Ora che hanno una montagna di soldi da spendere si inventeranno di tutto per usarla e non far lavorare la gente. Ma di tu… - ntr_ob : @LorenaLVilla @AlfonsoFuggetta Comunque già ora è obbligatorio (per una settimana). - RebelEkonomist : @AlessandroPonz4 @LorenaLVilla Ma infatti. Obbligo congedo maternità che datore di lavoro DEVE dare son 5 mesi. Pa… - matteo_turri : RT @LorenaLVilla: Ora che hanno una montagna di soldi da spendere si inventeranno di tutto per usarla e non far lavorare la gente. Ma di tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Congedo paternità Congedo parentale e coronavirus, come cambia e come richiederlo Corriere della Sera