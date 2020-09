Burioni: «Non c’è nessuna prova che il virus sia meno aggressivo. Chi lo dice deve dimostrarlo» (Di domenica 6 settembre 2020) «Chi sostiene l’esistenza di un coronavirus più buono ha su di sé l’onere di provarla. Così – come sosteneva il grande filosofo Bertrand Russell – se qualcuno afferma che tra la Terra e Marte orbita una teiera di porcellana spetta a lui dimostrare la sua ipotesi. E non al mondo scientifico smentirla». Così Roberto Burioni su Medical Facts. «Ripetiamo: non stiamo dicendo che un virus più buono non esiste», sottolinea il virologo. «Semplicemente che non esiste alcuna prova della sua esistenza. Questo dal punto di vista scientifico chiude al momento la questione». Burioni: «Pensate a una bomba sganciata da un aereo…» «Tuttavia è innegabile che nei ... Leggi su secoloditalia

