Bob, Nazionale in raduno a Cortina: dodici atleti convocati (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di raduno anche per la Nazionale Italiana di bob. Le squadre di Coppa del Mondo e Coppa Europa si ritroveranno a Cortina d’Ampezzo da lunedì 7 a giovedì 10 settembre per allenamenti divisi tra il campo sportivo e il pistino di spinta. Questi i dodici atleti convocati dal direttore tecnico Omar Sacco: Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Alex Pagnini, Alex Verginer, Costantino Ughi, Mattia Variola, Mattia Castellazzi, Nicolas Brighenti, Giada Andreutti, Anna Schenk, Giulia Chenet e Silvia Taini. Gli azzurri saranno seguiti dai tecnici Giovanni Mulassano e Marco Boni. Leggi su sportface

