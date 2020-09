Berlusconi sta prendendo il Remdesivir per curare l’infezione ai polmoni (Di domenica 6 settembre 2020) Dopo il bollettino di Alberto Zangrillo sulle condizioni di Silvio Berlusconi, definite stabili, oggi Massimo Clementi, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano spiega in un’intervista al Corriere della Sera che terapie sta seguendo l’ex presidente del Consiglio: Come sta davvero Silvio Berlusconi e quali terapie sta seguendo? «Non sono un clinico, ma so che l’onorevole Berlusconi non è sottoposto a ossigenoterapia e non lo è mai stato (l’ossigenoterapia è un aiuto, a chi ha problemi ai polmoni, per respirare meglio, ndr). Ora sta seguendo una terapia con antivirali». Quali? «Il Remdesivir, l’unico farmaco anti-virale finora autorizzato dagli enti regolatori per ... Leggi su nextquotidiano

