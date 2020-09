Arese: ultimi giorni per visitare la mostra sui gladiatori (Di domenica 6 settembre 2020) I gladiatori – Gli eroi del Colosseo: fino al 27 settembre a Il Centro di Arese la mostra ideata, progettata e allestita da Edutainment HUB Tornare a casa dopo le vacanze non è mai semplice, ma c’è ancora tempo per fare un viaggio nel passato alla scoperta dell’Antica Roma con la mostra I gladiatori –… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Il Roger Bannister italiano è Franco Arese, primo a varcare i cancelli dei 4 minuti nel periodo in cui il cuneese era padrone di tutte le distanze, dal mezzofondo veloce a quello prolungato. I nobili ...

Addio al regista e sceneggiatore Gianni Serra

Si è spento al Gemelli di Roma il regista e sceneggiatore bresciano Gianni Serra. Aveva 86 anni ed era nato a Montichiari. Intensa la sua attività di regista televisivo, specialmente in Rai, con la qu ...

