Allegri-Olanda, l’allenatore declina l’offerta (Di domenica 6 settembre 2020) La federcalcio olandese, nei giorni scorsi, ha contattato Massimiliano Allegri. Dopo l’addio di Ronald Koeman, ora allenatore del Barcellona FC, il ruolo di CT della nazionale è rimasto vacante e la federcalcio aveva valutato il profilo dell’allenatore livornese. La risposta di Allegri e il futuro L’ex allenatore di Milan e Juventus ha declinato l’offerta. In questo momento non è interessato ad allenare una selezione nazionale e comunque darebbe precedenza all’Italia nel caso gli venisse offerta la panchina per un ipotetico post-Mancini. Il rifiuto di Allegri mette ancora una volta il tecnico al centro dell’attenzione. Ci si domanda sempre di più quale potrà essere il suo futuro dopo il quinquennio ricco di vittorie sulla panchina della Juventus. ... Leggi su sport.periodicodaily

