Tour de France 2020: un pinguino sui Pirenei (Di sabato 5 settembre 2020) Non era un tappone pirenaico nel senso classico del termine. Tuttavia l’ottava tappa del Tour de France 2020, 141 km da Cazeres – sur – Garonne a Loudenville, di risposte ne ha fornite tante. Il successo di giornata è andato al Francese Nans Peters (Ag2R La Mondiale) che ha preceduto sul traguardo di 47” il lettone Toms Skujins (Trek – Segafredo) e lo spagnolo Carlos Verona (Movistar). Quarto a 1’09” il russo Ilnur Zakarin, al quale la nota idiosincrasia per le discese è probabilmente costata la vittoria. Peters, nativo di Grenoble, soprannominato, per una presunta somiglianza, come il noto nemico di Batman immortalato da Danny De Vito, non è nuovo a queste imprese. L’anno scorso colse la sua prima vittoria da professionista al Giro d’Italia ... Leggi su tpi

