Tik Tok: Benadryl Challenge, cos’è la sfida che costa la vita ad una quindicenne (Di sabato 5 settembre 2020) Una sfida assurda, quella che i giovani chiamano Challenge, ma che stavolta ha avuto risultati raccapriccianti. Una quindicenne infatti, è morta Una ragazzina, ha perso la vita negli Stati Uniti, dopo aver partecipato ad un’assurda sfida, lanciata sul social Tik Tok. A quanto pare, l’uso poco controllato di queste App, sta diventando sempre più pericoloso tra i ragazzi, che pur di piacere accettano competizioni assurde. Chloe, un’adolescente di Oklahoma, negli Usa, aveva soltanto 15 anni ed è rimasta uccisa nel tentativo di completare una sfida chiamata Benadryl Challenge, “gioco” all’interno della quale i partecipanti, sono invitati ad ingerire una grossa ... Leggi su chenews

Cosa è la Benadryl Challenge, la nuova folle sfida su Tik Tok

Una nuova folle sfida social (in particolare su Tik Tok) ha causato la sua prima vittima. Si chiama Benadryl Challange e consiste nell'imbottirsi del farmaco antistaminico che porta il nome della peri ...

