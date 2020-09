Paolo Bonolis prende le difese di Flavio Briatore: “Grottesca caccia a chi sta male” (Di sabato 5 settembre 2020) Paolo Bonolis prende le difese di Flavio Briatore Da quando si è diffusa la notizia della positività al Covid-19 di Flavio Briatore sul web si è scatenata una caccia d’odio nei confronti di quest’ultimo. Tuttavia ci sono persone comuni ma anche personaggi del mondo dello spettacolo che hanno preso le difese del noto imprenditore. La più critica è stata la blogger e giudice di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli che ha puntato il dito contro l’ex manager della F1 perché in primavera era scettico sul Coronavirus. Invece Paolo Bonolis è intervenuto a difesa dell’ex marito di Elisabetta Gregoraci nel corso di ... Leggi su kontrokultura

