Michelle Hunziker ancora una volta nel mirino. Tutta colpa di un video pubblicato dalla conduttrice (Di sabato 5 settembre 2020) La conduttrice televisiva Michelle Hunziker si è resa protagonista di una lodevole iniziativa per supportare le famiglie in emergenza a causa della pandemia da coronavirus. Per la precisione ha dato vita ad un mercatino con i vestiti e gli oggetti di casa suoi e del marito Tomaso Trussardi. L’obiettivo è supportare due progetti di natura benefica: uno riguardante il ‘Fondo famiglia in emergenza Covid’ alla Diocesi di Bergamo e l’altro riferito alla sua Fondazione Doppia Difesa in favore delle vittime di violenza domestica. La donna è apparsa sui social per lanciare ufficialmente l’evento, che avrà luogo nelle giornate di oggi e domani, sabato 6 e domenica 7 settembre, nel teatro di Sant’Andrea situato a Bergamo Alta. E nonostante con questo suo intervento si pensava dovesse ... Leggi su caffeinamagazine

