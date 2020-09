Maxi Lopez attacca Wanda: «Due figli positivi al Covid-19 per colpa sua». E lei risponde (Di sabato 5 settembre 2020) L’attaccante della Sambenedettese ha attaccato l’ex moglie e madre dei suoi figli Wanda Nara Polemica accesa tra Maxi Lopez, attaccante della Sambenedettese, e Wanda Nara ex moglie e madre dei suoi figli. In una intervista all’emittente argentina Canale 13, l’ex bomber del Catania ha attaccato l’attuale compagna di Mauro Icardi. L’ATTACCO – «Sono indignato, è una donna incosciente. Ho due figli positivi per colpa sua. Le avevo detto di non andare a Ibiza, tutti quelli che ci vanno tornano positivi, ma lei è andata comunque. Se non li capiva lei i pericoli di ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : Maxi Lopez contro #Wanda: 'Lei e #Icardi incoscienti. I miei figli positivi al #Covid' - OfficialASRoma : Fine primo tempo Siamo avanti 3-2 sulla Sambenedettese grazie ai gol di @JordanVeretout, @D_10Perotti e… - OfficialASRoma : Dopo 30 minuti siamo 3-1 grazie al gol di @HenrikhMkh. Gli ospiti avevano accorciato con il rigore di Maxi Lopez. - siamo_la_Roma : ?? #Sambenedettese, parla #MaxiLopez ? Autore dei due gol contro la #Roma ?? Le sue parole al termine della partita… - romanewseu : #Sambenedettese, Maxi #Lopez: “Mi auguro che la Roma raggiunga i suoi obiettivi, è una squadra che mi piace”… -