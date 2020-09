Licenziati ex Auchan, la Cgil fa causa (Di sabato 5 settembre 2020) San Rocco al Porto, Lodi,, 5 settembre 2020 - "Persone come le cose": è lo slogan lanciato dalla Cgil , che fa il verso a quello ufficiale del Conad , per riassumere il trattamento che è stato ... Leggi su ilgiorno

Nella lista nera cassiere, panettieri e addetti alla vendita, per la maggior parte con 28 anni di anzianità. "E ora chi ci darà mai un lavoro?".

San Rocco al Porto (Lodi), 5 settembre 2020 - “Persone come le cose“: è lo slogan lanciato dalla Cgil, che fa il verso a quello ufficiale del Conad, per riassumere il trattamento che è stato riservato ...Nella lista nera cassiere, panettieri e addetti alla vendita, per la maggior parte con 28 anni di anzianità. "E ora chi ci darà mai un lavoro?".