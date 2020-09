Lampedusa, al via imbarco migranti per raggiungere la nave Gnv (Di domenica 6 settembre 2020) Proseguono a Lampedusa le operazioni d'imbarco dei migranti sulle motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto, per essere trasferiti a bordo della nave quarantena "Rhapsody". I primi migranti a salire sulla nave sono stati tutti tamponati e sono negativi al covid. Saranno circa 900 le persone che oggi lasceranno l'hotspot di contrada Imbriacola che al momento ospita quasi 1.300 migranti, a fronte di una capienza di 190 posti. Concluse le operazioni d'imbarco, la nave della Gnv dovrebbe fare rotta verso Porto Empedocle. Nei prossimi giorni è attesa sempre a Lampedusa la seconda nave messa a disposizione dal Governo. Leggi su ilfogliettone

Flik85141015 : RT @ToniSonia: Migranti, il premier Conte: “Stop adempimenti e versamenti per Lampedusa. Entro due giorni navi per svuotare l’hotspot” http… - luisaloffredo28 : RT @ToniSonia: Migranti, il premier Conte: “Stop adempimenti e versamenti per Lampedusa. Entro due giorni navi per svuotare l’hotspot” http… - luisaloffredo28 : RT @MPenikas: FQ: Via libera del consiglio dei ministri al rinvio delle scadenze fiscali per Lampedusa. Nuove risorse per l’edilizia scola… - raffyraffy1973 : Migranti, il piano per Lampedusa. Però gli italiani possono continuare a morire di fame - infoitinterno : Lampedusa, via al trasbordo sulla Rhapsody -