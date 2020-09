India, supera i 4 milioni di contagi, 86.000 in 24 ore (Di sabato 5 settembre 2020) ANSA, - NEW DELHI, 05 SET - L'India ha avuto oltre 86.400 contagi da coronavirus e oltre mille morti in 24 ore, che ne fanno il Paese con il più alto tasso di diffusione della malattia al mondo, e ha ... Leggi su corrieredellosport

Gli Stati Uniti hanno raggiunto la cifra di 6.198.996 casi confermati di COVID-19 e 187.696 decessi, secondo l'ultimo bilancio della Johns Hopkins University. Nonostante New York non sia più lo Stato ...

