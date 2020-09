Galaxy S21 ed S21 Plus, le capacità dell batterie deludono (Di sabato 5 settembre 2020) Il Galaxy S21 ed S21 Plus si preannunciano piuttosto insignificanti nel reparto batterie, con certificati emersi di recente che suggeriscono miglioramenti poco notevoli in termini di capacità grezze.Più specificamente, l’autorità cinese per le telecomunicazioni CCC ha appena certificato un paio di batterie che si ritiene appartengano al Galaxy S21 e Galaxy S21+, identificate rispettivamente come EB-BG991ABY e EB-BG996ABY.SamMobile aveva già scritto di questo diverse settimane fa, e il certificato di oggi dà più credibilità a quel precedente avvistamento in quanto indica ancora una volta una cella con una capacità nominale di 4.660 mAh.Recensione Galaxy S20Le batterie di ... Leggi su pantareinews

tindarobatta : Tra i tanti top di gamma che abbia avuto modo di vedere nel 2020 la serie Samsung Galaxy S20 è stata tra le più att… - giannifioreGF : #GalaxyS21 ed S21 Plus, le capacità dell batterie deludono: - infoitscienza : Queste dovrebbero essere le capacità delle batterie di Samsung Galaxy S21 e Galaxy S21+ - DarioConti1984 : Queste dovrebbero essere le capacità delle batterie di Samsung Galaxy S21 e Galaxy S21+ - TuttoAndroid : Queste dovrebbero essere le capacità delle batterie di Samsung Galaxy S21 e Galaxy S21+ -

Ultime Notizie dalla rete : Galaxy S21 Galaxy S21/S30: ecco come potrebbe essere (VIDEO) Telefonino.net Queste dovrebbero essere le capacità delle batterie di Samsung Galaxy S21 e Galaxy S21+

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...

Concept fantasioso sul Samsung Galaxy S21: colpiscono le fotocamere

Non sappiamo ancora quale aspetto potrebbe avere il Samsung Galaxy S21, ma già sono stati realizzati alcuni concept video estremamente interessanti, che abbiamo pensato voleste vedere (specie se tra v ...

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...Non sappiamo ancora quale aspetto potrebbe avere il Samsung Galaxy S21, ma già sono stati realizzati alcuni concept video estremamente interessanti, che abbiamo pensato voleste vedere (specie se tra v ...