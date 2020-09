Freddie Mercury, il leader dei Queen (Di sabato 5 settembre 2020) Il 5 settembre 1946 nasceva Farrock Bulsara. Ha fondato i Queen, adottando il nome di Freddie Mercury. E’ morto a 45 anni, dopo aver contratto l’Aids. Freddie Mercury veniva alla luce il 5 settembre 1946 a Zanzibar, allora protettorato britannico. All’anagrafe Farrokh Bulsara. La famiglia di etnia parsi era originaria dell’India ma ma dovettero trasferirsi nell’arcipelago a causa del lavoro del padre, cassiere della segreteria di Stato per le Colonie. Dall’India all’Inghilterra Il giovane fece gli studi elementari a Bombay per poi completarli in Inghilterra, dove la famiglia ritornò negli Anni ’60, stabilendosi vicino all’aeroporto di Heatrow. Primi approcci alla musica Inizialmente, fra l’altro, il destino di ... Leggi su newsmondo

SkyTG24 : Oggi Freddie Mercury avrebbe compiuto 74 anni. Dal logo dei Queen al suo idolo di sempre, ecco alcune curiosità che… - di_lorenza : RT @SkyTG24: Oggi Freddie Mercury avrebbe compiuto 74 anni. Dal logo dei Queen al suo idolo di sempre, ecco alcune curiosità che lo riguard… - PoliticaNewsNow : RicorDATE? - 5 settembre 1946, nasce il fondatore dei Queen Freddie Mercury - roberto51107514 : RT @SkyTG24: Oggi Freddie Mercury avrebbe compiuto 74 anni. Dal logo dei Queen al suo idolo di sempre, ecco alcune curiosità che lo riguard… - Antonellasky50 : RT @SkyTG24: Oggi Freddie Mercury avrebbe compiuto 74 anni. Dal logo dei Queen al suo idolo di sempre, ecco alcune curiosità che lo riguard… -