Francesco Renga – Tutto su di lui – Età, fidanzata e figli (Di sabato 5 settembre 2020) Francesco Renga continua a spezzare cuori e non solo grazie alle sue emozionanti canzoni. Da tempo infatti l’artista è uno dei personaggi preferiti dalle pagine di gossip, fin dai tempi del suo primo matrimonio. Francesco Renga ha sempre preferito mantenere intatta la sua privacy e tenere la vita familiare lontano dai riflettori. La prima relazione non gli ha dato questa possibilità, vista la visibilità di entrambi, ma con la nuova fidanzata le cose sono davvero cambiate. Francesco Renga – Età, fidanzata e figli Francesco Renga nasce a Udine il 12 giugno del ’68 con il nome di PierFrancesco Renga. Due anni più tardi ... Leggi su giornal

asemra : Francesco Renga - L'odore del caffè (Official Video) - asemra : Francesco Renga - Aspetto che torni (Official Video - Sanremo 2019) - radio7asiago : Now Playng: Francesco Renga - La Tua Bellezza - radiocalabriafm : FRANCESCO RENGA - TRACCE DI TE - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Francesco Renga - Un'ora in più -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 -