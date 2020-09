DayDreamer, Can Yaman torna in Italia per partecipare a due noti programmi tv Mediaset (Di sabato 5 settembre 2020) Il grande successo di Can Yaman con DayDreamer – Le Ali del Sogno Dopo Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore, dallo scorso giugno Can Yaman sta ottenendo un grande successo con un’altra soap opera turca dal titolo DayDreamer – Le Ali del Sogno. Nello sceneggiato, attualmente in onda su Canale 5, il professionista riveste i panni dell’affascinante fotografo Can Divit che ha letteralmente perso la testa per la giovane aspirante scrittrice Sanem Aydin. Stando alle indiscrezioni, ultimamente il direttore Alfonso Signorini ha corteggiato l’attore per farlo entrare nel cast del Grande Fratello Vip 5, ma il diretto interessato ha declinato l’invito. Tuttavia il collega di Demet Ozdemir tornerà in Italia partecipando come ospite a ben due trasmissioni ... Leggi su kontrokultura

dolorsolive : RT @Mirellacaporal1: Buongiorno e buon weekend a tutti?? #DayDreamer 14.30 In questa scena Can parla in italiano, ma peccato che noi la… - mbelem02 : RT @Cris58Hy: Buongiorno ???????? Happy saturday, happy weekend Oggi doppio appuntamento con Can e Sanem #DayDreamer Dalle 14,30 in poi su… - vogliosolote__ : RT @jdbmyeverythjng: E DOPO QUESTA PUNTATONA.... Diciamo addio a Daydreamer delle 14:45 È stata una bellissima estate insieme a Can e San… - MaAreces : RT @Cris58Hy: Buongiorno ???????? Happy saturday, happy weekend Oggi doppio appuntamento con Can e Sanem #DayDreamer Dalle 14,30 in poi su… - beliebe63726511 : RT @Mirellacaporal1: Buongiorno e buon weekend a tutti?? #DayDreamer 14.30 In questa scena Can parla in italiano, ma peccato che noi la… -