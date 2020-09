Come fare pubblicità sul Post spendendo meno (Di sabato 5 settembre 2020) Ma anche sugli altri giornali, online e no: c'è un "bonus pubblicità" che prevede una riduzione fiscale del 50 per cento dell'investimento Leggi su ilpost

matteosalvinimi : La Lega vuole passare dalle parole ai fatti, come ha dimostrato di saper fare al governo quando aveva chiuso i porti e difeso i confini. - NicolaPorro : Chi ha sempre odiato il Cavaliere ora vive il dramma di doverlo rispettare. Ma qualcuno, come il professor Raffaele… - borghi_claudio : @Franziskeiser E' arrivato un altro. Ma se non sapete come funziona twitter che ci state a fare qui? Senza il retwe… - claudiomilani6 : RT @f_ronchetti: La Francia è determinata a contare in EU e nel mondo. Come gli stati del nord Europa, Germania in testa. Per fare ciò non… - matra : RT @cristinamucciol: Fare quel che si vuole è espressione di una #ideaproprietaria di #libertà, ingenua, irresponsabile e puberale. Fa impr… -

Ultime Notizie dalla rete : Come fare Bonus sanificazione, scadenza il 7 settembre: come fare domanda QuiFinanza Una Silicon Valley in Sicilia per fare tornare i nostri cervelli ...

Sarà il Collegio dei Filippini di Agrigento a fare da cornice, lunedì 7 settembre alle 11 ... Con queste stiamo cercando di capire come e quanto siamo in grado di portare avanti delle soluzioni che ...

Venezia 2020, le pagelle dei film: «Miss Marx» da applausi (voto 9)

Finalmente un film da applaudire senza se e senza ma. Miss Marx di Susanna Nicchiarelli ha decisamente alzato il livello del concorso veneziano, con un’opera che sa affrontare un tema scivoloso – il f ...

Sarà il Collegio dei Filippini di Agrigento a fare da cornice, lunedì 7 settembre alle 11 ... Con queste stiamo cercando di capire come e quanto siamo in grado di portare avanti delle soluzioni che ...Finalmente un film da applaudire senza se e senza ma. Miss Marx di Susanna Nicchiarelli ha decisamente alzato il livello del concorso veneziano, con un’opera che sa affrontare un tema scivoloso – il f ...