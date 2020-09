Ciclismo, addio Battaglini: primo procuratore dei corridori (Di sabato 5 settembre 2020) Se n'è andato all'alba, alle 5, mentre la moglie Pinuccia gli teneva la mano. E' morto così, a 70 anni, all'ospedale di Vigevano dopo una lunga malattia, Mauro Battaglini, per quasi trent'anni ... Leggi su gazzetta

La Gazzetta dello Sport

