Cassa integrazione e tredicesima: come viene effettuato il calcolo? (Di sabato 5 settembre 2020) Con l’emergenza Covid-19, molte aziende hanno messo in Cassa integrazione i loro dipendenti. Grazie anche alla Cassa integrazione speciale Covid emanata dal Governo per far fronte alla crisi economica in Italia. La Cassa integrazione si configura negli ammortizzatori sociali e permette la sospensione dall’attività di lavoro, per un determinato periodo di tempo con una riduzione della retribuzione. Cassa integrazione e calcolo della tredicesima mensilità Tanti i dubbi di come influenzi lo stipendio la Cassa integrazione, e come sarà calcolata la tredicesima. Ci è arrivata nella nostra mail di ... Leggi su notizieora

